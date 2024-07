Cina: Italia e Cina rafforzano i legami culturali nel 20° anniversario della partnership strategica

30 Luglio 2024_ Cina e Italia hanno avviato una serie di scambi culturali per celebrare il 20° anniversario della loro partnership strategica,...

30 Luglio 2024_ Cina e Italia hanno avviato una serie di scambi culturali per celebrare il 20° anniversario della loro partnership strategica, evidenziando i legami profondi tra le due nazioni. Recenti incontri tra funzionari cinesi e una delegazione italiana, guidata da Tiziana Primori di FICO Eataly World, hanno sottolineato l'importanza di promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione. Un'importante novità è l'introduzione di una politica di esenzione dal visto per i cittadini italiani, che faciliterà i viaggi in Cina fino alla fine del 2025. La fonte di questa notizia è epaper.chinadaily.com.cn. Questa iniziativa è destinata a rafforzare ulteriormente i legami culturali ed economici tra Italia e Cina, favorendo un aumento degli scambi turistici e commerciali.