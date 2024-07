Cina: Italia e Spagna sostengono dazi UE su auto elettriche cinesi

16 Luglio 2024_ L'Italia e la Spagna hanno espresso il loro sostegno alla proposta dell'Unione Europea di imporre dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. La misura è stata discussa in risposta alle preoccupazioni riguardanti la concorrenza sleale e il dumping di mercato da parte dei produttori cinesi. La decisione mira a proteggere l'industria automobilistica europea e a garantire condizioni di parità per i produttori locali. La notizia è stata riportata da ntdtv.com. Questo sviluppo riflette le crescenti tensioni commerciali tra l'UE e la Cina, con implicazioni significative per il mercato automobilistico globale.