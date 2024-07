Cina: Italia potrebbe trasferire marchi automobilistici a imprese cinesi

12 Luglio 2024_ Il governo italiano sta valutando la possibilità di trasferire l'uso di marchi automobilistici storici come Innocenti e Autobianchi a imprese cinesi. Questi marchi, attualmente di proprietà del gruppo Stellantis, sono inattivi dagli anni '90 e rappresentano icone dell'industria automobilistica italiana. La proposta fa parte di una strategia per incentivare gli investimenti cinesi in Italia, con l'obiettivo di rilanciare la produzione automobilistica nel Paese. La legge che permetterebbe tale trasferimento è ancora in fase di revisione da parte della Corte dei conti italiana. Lo riporta guancha.cn. La mossa potrebbe rafforzare i legami economici tra Italia e Cina, promuovendo la cooperazione industriale tra i due Paesi.