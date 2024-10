Cina: Italia protagonista all'ITMA Asia 2024 con oltre cinquanta aziende di macchinari tessili

12 Ottobre 2024_ L'ITMA Asia 2024, la fiera internazionale dedicata ai macchinari tessili, si svolgerà dal 14 al 18 ottobre presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai, con la partecipazione di oltre cinquanta aziende italiane. Queste aziende, rappresentate da ACIMIT e ITA, mostreranno l'eccellenza della tecnologia e della qualità dei macchinari tessili italiani, un settore che vanta circa 300 produttori e un fatturato di 23 miliardi di euro. L'Italia è il principale fornitore di macchinari tessili in Cina, con esportazioni che nel 2023 hanno raggiunto i 2,22 miliardi di euro, evidenziando l'importanza del mercato cinese per l'industria italiana. La notizia è riportata da pcfortune.com.cn. L'evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami commerciali tra Italia e Cina, sottolineando l'impegno italiano verso l'innovazione e la sostenibilità nel settore tessile.