Cina: Italia protagonista all'ITMA ASIA + CITME 2024 con oltre cinquanta aziende di macchinari tessili

16 Ottobre 2024_ L'ITMA ASIA + CITME 2024, la principale fiera di macchinari tessili in Asia, si svolgerà a Shanghai dal 14 al 18 ottobre 2024, con la partecipazione di oltre cinquanta aziende italiane. Tra queste, 29 aziende faranno parte di un gruppo nazionale organizzato da ACIMIT e ITA, presentando tecnologie innovative e sostenibili. La Cina, che rappresenta il mercato più grande al mondo per i macchinari tessili, ha visto nel 2023 un'importazione di macchinari per un valore di 2,6 miliardi di euro, evidenziando l'importanza del mercato cinese per i produttori italiani. Marco Salvadè, presidente di ACIMIT, ha sottolineato le opportunità di crescita e innovazione nel settore, mentre Augusto Di Giacinto, rappresentante dell'ITA a Shanghai, ha confermato il continuo impegno dell'Italia nel promuovere l'eccellenza dei suoi macchinari tessili. La notizia è riportata da itheat.com. L'evento rappresenta un'importante vetrina per l'industria tessile italiana, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato asiatico.