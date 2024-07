Cina: Iveco lancia VIP per camper italiani

7 Luglio 2024_ Iveco China ha presentato i nuovi diritti VIP per i clienti dei camper italiani durante l'evento '2024 Italian Iveco Camper Night'. L'iniziativa mira a migliorare i servizi per i clienti finali, sottolineando la qualità premium dei camper italiani di Iveco. Tra i benefici offerti, vi sono prodotti personalizzati per il mercato cinese, servizi di assistenza globale e un viaggio esclusivo in Italia per i nuovi acquirenti. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi partner e concessionari, con l'obiettivo di promuovere il mercato dei camper in Cina. Lo riporta hqxinwen.cn. Iveco, parte del gruppo Iveco Group, continua a innovare e a espandere la sua offerta per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.