Cina: La 7ª edizione della China International Import Expo si prepara a Shanghai

23 Ottobre 2024_ La 7ª edizione della China International Import Expo (CIIE) si svolgerà a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2024, fungendo da piattaforma per promuovere l'apertura economica della Cina. L'evento, che ha attratto partecipanti da 152 paesi e 297 aziende della Fortune Global 500, mira a condividere opportunità di sviluppo e migliorare le regole di governance economica globale. Il forum economico internazionale di Hongqiao, parte integrante della CIIE, includerà un forum principale e 19 sottogruppi. La CIIE, che ha visto il debutto di quasi 2.500 nuovi prodotti nelle edizioni precedenti, rappresenta un'importante vetrina per il nuovo paradigma di sviluppo della Cina. La notizia è riportata da Shanghai Daily. Questo evento annuale è considerato cruciale per il rafforzamento delle relazioni commerciali e per l'integrazione della Cina nell'economia globale.