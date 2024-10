Cina: La Banca Centrale introduce nuovi strumenti di liquidità per il sistema bancario

28 Ottobre 2024_ La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha annunciato l'introduzione di operazioni di reverse repo dirette come nuovo strumento di liquidità per mantenere un adeguato livello di liquidità nel sistema bancario. Questo strumento sarà utilizzato nelle operazioni di mercato aperto con i dealer primari e verrà attuato mensilmente, con scadenze non superiori a un anno. L'introduzione di questo strumento arricchisce ulteriormente il toolkit di politica monetaria della PBOC, che già include operazioni di reverse repo a sette giorni e prestiti a medio termine. Gli analisti prevedono che questa misura aiuterà a gestire la scadenza concentrata dei prestiti a medio termine entro la fine dell'anno, contribuendo a un ambiente monetario favorevole per la crescita economica. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. La PBOC, responsabile della politica monetaria in Cina, mira a garantire stabilità e sicurezza nel mercato interbancario, soprattutto in un periodo di scadenze significative per i prestiti.