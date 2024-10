Cina: La Banca Popolare avvia operazioni di scambio per stabilizzare il mercato finanziario

22 Ottobre 2024_ La Banca Popolare Cinese ha avviato la prima operazione di scambio tra istituzioni finanziarie, con un importo di 500 miliardi di yuan e un tasso di aggiudicazione di 20 punti base. Inoltre, è stata completata la prima transazione di riacquisto garantito sotto questo programma, utilizzando titoli di stato come collaterale. Il governo ha anche annunciato una conferenza stampa per discutere i dati sulle riserve valutarie per i primi tre trimestri del 2024. La notizia è riportata da 21jingji.com. Queste misure mirano a rafforzare la stabilità del mercato finanziario cinese in un contesto economico globale incerto.