Cina: La Banca Popolare intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro tramite criptovalute

21 Agosto 2024_ La Banca Popolare Cinese ha avviato una severa campagna contro il riciclaggio di denaro, focalizzandosi su criptovalute e valute virtuali utilizzate nei giochi online. L'istituto centrale ha identificato diversi casi in cui questi asset virtuali sono stati impiegati per attività illecite e sta collaborando con le forze dell'ordine per reprimere tali pratiche. Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per combattere i crimini finanziari e garantire la stabilità del sistema finanziario nazionale. La Banca ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità del mercato finanziario in un contesto di crescente utilizzo delle valute digitali. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. La Cina, con la sua vasta popolazione e il crescente interesse per le criptovalute, sta affrontando sfide significative nel monitorare e regolare l'uso di questi asset.