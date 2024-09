Cina: La bellezza di Napoli e il suo pomodoro conquistano i media cinesi

24 Settembre 2024_ Napoli, gioiello del sud Italia, ha accolto una delegazione di giornalisti e chef cinesi per un tour dedicato al famoso pomodoro San Marzano, noto come 'red gold'. L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Conservieri di Verdure (ANICAV), ha permesso ai partecipanti di esplorare la cultura gastronomica locale e le tecniche di coltivazione dei pomodori, resi unici dal suolo vulcanico del Vesuvio. Durante il tour, i visitatori hanno potuto assaporare la cucina napoletana, famosa per la sua pizza e i piatti a base di pomodoro, apprezzando la qualità dei prodotti locali. La notizia è stata riportata da china.com, evidenziando l'interesse crescente per la gastronomia italiana in Cina. Questo evento sottolinea l'importanza della cooperazione culturale tra Italia e Cina, promuovendo l'autenticità dei sapori italiani.