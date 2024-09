Cina: La ceramica italiana protagonista alla Fiera Internazionale di Zibo

04 Settembre 2024_ La 24ª edizione della Fiera Internazionale della Ceramica di Zibo si svolgerà dal 6 al 9 settembre 2024, con la partecipazione del marchio cinese Arrow Ceramics, rappresentante della ceramica di Foshan, che presenterà prodotti innovativi. La fiera, che è un importante evento per il settore ceramico, offre un'opportunità di scambio e promozione per i marchi, tra cui Arrow Ceramics, che ha collaborato con designer italiani per sviluppare prodotti di alta qualità. Tra le novità, il marchio presenterà la sua linea di piastrelle ispirata all'estetica della dinastia Song, unendo cultura orientale e design contemporaneo. La notizia è stata riportata da china.qianlong.com, evidenziando l'importanza della ceramica italiana nel mercato cinese e il crescente interesse per il design internazionale. La fiera rappresenta un'importante piattaforma per il networking e la promozione di prodotti ceramici di alta gamma.