Cina: La Cina mantiene il primato come principale partner commerciale dell'Africa

30 Agosto 2024_ La Cina ha confermato la sua posizione di principale partner commerciale dell'Africa per il quindicesimo anno consecutivo, con un incremento del 5,5% nel commercio bilaterale nei primi sette mesi del 2024. Nel 2023, il volume degli scambi tra Cina e Africa ha raggiunto un picco storico di 282,1 miliardi di dollari, evidenziando la resilienza delle relazioni commerciali. Inoltre, 52 paesi africani e l'Unione Africana hanno firmato memorandum di intesa per la cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative, con significativi investimenti in infrastrutture. La notizia è stata riportata da news.cctv.com, sottolineando l'importanza della cooperazione economica tra Cina e Africa, che include progetti di costruzione di ferrovie e strade in tutto il continente.