Cina: La città di Chengdu ospita la World Horticultural Expo 2024 con un focus sulla sostenibilità

23 Agosto 2024_ Chengdu ha inaugurato la World Horticultural Expo 2024, un evento che celebra l'arte del giardinaggio e la sostenibilità ambientale, con oltre 200 giardini espositivi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, che si svolgerà fino al 28 ottobre, mira a raccontare la storia della città come "Park City" e a promuovere un modello di sviluppo urbano che integra natura e ambiente. Chengdu, nota per il suo impegno nella creazione di spazi verdi, ha visto un aumento della sua visibilità internazionale grazie a eventi come questo e la recente Universiade. La notizia è riportata da thepaper.cn, evidenziando come la città stia diventando un importante punto di riferimento per la cooperazione internazionale e la biodiversità.