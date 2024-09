Cina: La città di Pinghu promuove il suo ambiente imprenditoriale in Italia e Francia

12 Settembre 2024_ Una delegazione della città di Pinghu ha recentemente visitato Milano e Parigi per promuovere il proprio ambiente imprenditoriale e attrarre investimenti. Durante il viaggio, sono stati avviati colloqui con imprenditori locali per approfondire la cooperazione e rafforzare i legami commerciali. Pinghu, che ha già attratto numerose aziende europee, punta a espandere ulteriormente la sua rete di investimenti, con particolare attenzione ai settori innovativi e tecnologici. La fonte di questa notizia è jiaxing.gov.cn. La città di Pinghu, situata nella provincia di Zhejiang, è nota per il suo sviluppo economico e industriale, e mira a collaborare con l'Italia, un paese rinomato per la sua eccellenza nel design e nella manifattura.