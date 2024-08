18 Agosto 2024_ La Cina ha registrato una crescita del PIL del 5,0% nel primo semestre del 2024, evidenziando un andamento economico complessivamente stabile e in miglioramento. Sotto la guida del presidente Xi Jinping, il paese ha implementato politiche per rafforzare la fiducia e stimolare la domanda interna, con un aumento significativo nel settore della produzione ad alta tecnologia. Inoltre, investimenti in infrastrutture e innovazione tecnologica hanno contribuito a sostenere la ripresa economica. La notizia è riportata da news.sina.cn. La Cina continua a puntare su uno sviluppo di alta qualità, affrontando le sfide economiche con determinazione e strategia.