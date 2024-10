Cina: La Croce Rossa cinese intensifica la cooperazione internazionale per l'assistenza umanitaria

10 Ottobre 2024_ La Croce Rossa della Cina ha ampliato la sua cooperazione globale negli ultimi cinque anni, offrendo assistenza umanitaria a numerosi paesi colpiti da crisi e disastri. Durante il 12° congresso generale dell'organizzazione, il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di migliorare le capacità di servizio umanitario e di partecipare attivamente a missioni di soccorso internazionali. La Croce Rossa cinese, con 17 milioni di membri e 2,93 milioni di volontari, ha fornito aiuti a 54 paesi, inclusi interventi significativi in risposta a epidemie e disastri naturali. La fonte di queste informazioni è China Daily. L'organizzazione, fondata nel 1904, ha anche avviato programmi di aiuto per bambini malati in Afghanistan e Mongolia, dimostrando il suo impegno per la causa umanitaria a livello globale.