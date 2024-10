Cina: La cultura del caffè italiano conquista Shanghai con DG Caffè

3 Ottobre 2024_ La cultura del caffè italiano sta guadagnando popolarità tra i giovani cinesi, grazie all'apertura del DG Caffè di Dolce&Gabbana a Shanghai. Questo nuovo locale, situato al secondo piano del CITIC Pacific Plaza, offre un'esperienza autentica della "dolce vita" italiana, con un menù che celebra i sapori del sud Italia. La tradizione del caffè italiano, che incoraggia a godere del momento senza fretta, si riflette nell'atmosfera del caffè, che si distingue per la sua vivacità e il design ispirato alla cultura siciliana. La notizia è riportata da luxe.co, evidenziando come l'Italia continui a influenzare le tendenze culturali in Cina. DG Caffè rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli amanti del caffè a Shanghai, contribuendo a un'evoluzione della cultura del caffè nella metropoli cinese.