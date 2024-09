Cina: La cultura del vino cinese si presenta in Italia con Wuliangye

28 Settembre 2024_ Wuliangye, noto produttore di baijiu cinese, ha recentemente portato la sua iniziativa "Hemei Global Tour" in Italia, con eventi a Milano e interazioni con marchi di lusso locali. Durante la visita, Wuliangye ha collaborato con il famoso brand italiano Bulgari per esplorare opportunità di partnership nei loro hotel e ristoranti. Inoltre, l'azienda ha presentato il cocktail "Wuliangye Negroni" in oltre 700 bar in tutto il mondo, inclusi quelli in Italia, celebrando la fusione delle culture gastronomiche. La notizia è stata riportata da news.cnfol.com. Questo evento sottolinea l'importanza della cooperazione culturale tra Cina e Italia, promuovendo un dialogo tra le tradizioni culinarie dei due Paesi.