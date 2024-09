04 Settembre 2024_ La 81ª edizione del Festival del Cinema di Venezia ha messo in luce l'importanza della cultura tradizionale cinese nel panorama cinematografico globale. Professionisti del settore hanno sottolineato come elementi culturali cinesi possano attrarre un pubblico internazionale, con opere come il cortometraggio "Du Yao Mao" che esplorano miti e leggende cinesi. Marco Muller, ex presidente del festival, ha evidenziato il potere delle pitture ad inchiostro cinesi nel connettersi con le nuove generazioni. Inoltre, la collaborazione tra Italia e Cina nel cinema continua a crescere, con esperti che cercano storie condivise tra le due culture. La notizia è riportata da china.org.cn. Il festival rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo culturale e la cooperazione tra i due Paesi.