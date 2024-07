Cina: La diplomazia dei panda rafforza le relazioni internazionali

3 Luglio 2024_ Durante una visita allo zoo di Adelaide in Australia, Xi Jinping ha sottolineato l'importanza della diplomazia dei panda nel costruire fiducia e amicizia tra la Cina e altri paesi. I panda, spesso chiamati 'ambasciatori', sono stati inviati in vari paesi come simbolo di buona volontà e cooperazione. Nel corso degli anni, questi panda hanno attratto milioni di visitatori e contribuito a una migliore comprensione della cultura e dei valori cinesi. Il successo della diplomazia dei panda è evidente nelle forti relazioni che la Cina ha costruito con paesi di tutto il mondo. Lo riporta China Daily. Questa iniziativa ha dimostrato come la fauna selvatica possa essere un potente strumento di diplomazia culturale.