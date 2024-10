Cina: La Fiera di Canton attira acquirenti internazionali con prodotti high-tech

22 Ottobre 2024_ La 136ª Fiera di Importazione ed Esportazione della Cina, nota come Fiera di Canton, ha aperto i battenti a Guangzhou, attirando un gran numero di acquirenti internazionali. L'evento, che si svolge su un'area di 1,5 milioni di metri quadrati, presenta 300.000 prodotti, tra cui elettrodomestici intelligenti e veicoli a energia nuova. Si prevede che oltre 200.000 acquirenti provenienti da oltre 210 paesi partecipino, con un'aspettativa di generare oltre 70 miliardi di dollari in affari. La fiera si svolgerà in tre fasi, con la prima fase già conclusa e le successive programmate fino al 4 novembre. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Fiera di Canton è considerata la più grande e completa fiera commerciale al mondo, rappresentando un'importante piattaforma per il commercio internazionale.