Cina: La fiera internazionale dell'animazione a Dongguan celebra la creatività con la partecipazione italiana

20 Ottobre 2024_ La quattordicesima edizione della Fiera Internazionale dei Diritti d'Autore e del Commercio dell'Animazione si svolgerà a Dongguan dal 24 al 27 ottobre 2024, con ingresso gratuito per i visitatori. L'evento, che si preannuncia come una grande celebrazione del mondo dell'animazione, vedrà la partecipazione di oltre 500 aziende internazionali, tra cui l'italiana ARCANA, che presenterà opere ispirate ai fumetti di Stan Lee. La fiera, che si estende su un'area di 20.800 metri quadrati, ospiterà più di 1.500 marchi di animazione, tra cui nomi noti come Snoopy e Pikachu. La notizia è stata riportata da timedg.com, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale nel settore dell'animazione. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per promuovere la cultura e l'industria dell'animazione italiana in Cina.