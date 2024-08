20 Agosto 2024_ La Guardia Costiera cinese ha adottato misure di contrasto contro le navi della Guardia Costiera filippina che hanno provocatoriamente intruso nelle acque vicino a Ren'ai Jiao, noto anche come Second Thomas Shoal, nel Mar Cinese Meridionale. Secondo una dichiarazione della Guardia Costiera cinese, le azioni delle Filippine violano gravemente la sovranità cinese e il diritto internazionale. La Cina ha presentato rappresentazioni formali alle Filippine, esortandole a fermare immediatamente le attività di violazione. La situazione evidenzia le tensioni territoriali nella regione, dove le rivendicazioni marittime sono fonte di conflitto tra i due Paesi. La notizia è riportata da China Daily, un'importante fonte di informazione in Cina. Ren'ai Jiao è un'area strategica contesa nel Mar Cinese Meridionale, ricca di risorse e di importanza geopolitica.