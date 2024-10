Cina: La Milano Symphony Orchestra si esibirà a Qingdao per il Concerto di Capodanno 2025

17 Ottobre 2024_ La Milano Symphony Orchestra, prestigiosa formazione musicale italiana, si esibirà al Qingdao Phoenix Sound Theater il 28 dicembre 2024 per il Concerto di Capodanno. L'orchestra, diretta dal noto maestro Eliseo Castrignanò, presenterà un programma variegato che include opere di Beethoven, Mozart e Johann Strauss. Insieme a loro, si esibiranno la soprano italiana Maiorino Liacarmen e il tenore europeo Darzillo Nazareno, promettendo un evento di grande richiamo. La notizia è stata riportata da iqilu.com. Questo concerto rappresenta un'importante opportunità per celebrare la cultura musicale italiana in Cina, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi.