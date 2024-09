30 Settembre 2024_ La Cina celebra 75 anni di trasformazioni significative, passando da un paese impoverito a una società moderatamente prospera, con l'obiettivo di diventare una potenza socialista moderna entro il 2050. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato che la modernizzazione cinese è una strada giusta, sostenuta dal popolo e in linea con le condizioni nazionali, promuovendo così la pace e lo sviluppo globale. La strategia di modernizzazione cinese si basa su un forte sistema di governo e su un'economia in rapida crescita, con un focus sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità. Questo percorso è visto come un modello per altri paesi in via di sviluppo, come riportato da cyol.com. La Cina continua a impegnarsi per la cooperazione internazionale e per la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.