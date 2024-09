Cina: La ricerca di antiche mappe della Grande Muraglia porta in Italia e Vaticano

25 Settembre 2024_ Il professor Li Xiaocong, esperto di storia antica cinese, ha dedicato quasi 30 anni alla ricerca di una mappa storica della Grande Muraglia, viaggiando in paesi come Italia e Vaticano. Durante le sue ricerche, ha scoperto che una preziosa mappa si trova nella Chiesa di Laterano a Roma, ma i documenti sono stati trasferiti alla Biblioteca Vaticana. Li ha anche incontrato il noto sinologo Giuliano Bertuccioli, che lo ha aiutato a esplorare collezioni di mappe cinesi in Italia. La sua ricerca ha portato alla scoperta di una mappa della Grande Muraglia, ora esposta al Museo Vaticano, sottolineando l'importanza della cooperazione culturale tra Cina e Italia, come riportato da chinanews.com.cn. Questo progetto di ricerca evidenzia il legame storico e culturale tra le due nazioni, attraverso l'analisi di antiche rappresentazioni cartografiche.