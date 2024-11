Cina: La settima edizione della Fiera Internazionale di Importazione promuove l'apertura economica

03 Novembre 2024_ La settima edizione della Fiera Internazionale di Importazione della Cina si svolgerà a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2024, evidenziando l'impegno del Paese verso l'apertura e la cooperazione globale. L'evento, che ha visto un crescente numero di partecipanti e un aumento delle transazioni, rappresenta un'importante piattaforma per il commercio internazionale e l'integrazione economica. Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza dell'apertura come motore di sviluppo e ha invitato le nazioni a collaborare per affrontare le sfide economiche globali. La fiera accoglierà oltre 3.496 espositori provenienti da 129 paesi, dimostrando l'attrattiva del mercato cinese. La notizia è riportata da news.cn. La fiera non solo promuove il commercio, ma offre anche opportunità per i paesi in via di sviluppo, con 37 paesi meno sviluppati che parteciperanno all'evento.