Cina: La Shanghai Opera presenta 'Il Barbiere di Siviglia' con artisti italiani

10 Settembre 2024_ La Shanghai Opera ha avviato le prove per la rappresentazione di 'Il Barbiere di Siviglia' di Mozart, coinvolgendo cantanti provenienti da Cina, Italia, Spagna e Stati Uniti. Questo capolavoro, considerato uno dei più grandi successi operistici, sarà presentato in una versione semiscenica il 14 settembre presso il Centro Artistico Orientale. L'iniziativa mira a rendere l'opera classica più accessibile ai giovani, integrando elementi della cultura cinese nella produzione. La notizia è stata riportata da jfdaily.com.cn. La Shanghai Opera, con la sua crescente collaborazione internazionale, si propone di attrarre un pubblico sempre più giovane e di promuovere la cultura operistica italiana in Cina.