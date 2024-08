Cina: La transizione verde del paese accelera verso la neutralità carbonica

15 Agosto 2024_ La Cina sta accelerando la sua transizione verso un futuro sostenibile, implementando iniziative per ridurre le emissioni di carbonio attraverso l'uso di pannelli solari, turbine eoliche e impianti di produzione di idrogeno. Sotto la guida del pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica, il paese sta creando nuove opportunità di crescita economica attraverso l'energia pulita. Gli esperti ritengono che questi sforzi non solo beneficeranno l'ambiente, ma miglioreranno anche la competitività globale della Cina. La nazione punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, un obiettivo ambizioso che richiede un impegno costante. Lo riporta China Daily. La Cina, il più grande emettitore di carbonio al mondo, sta investendo massicciamente in tecnologie verdi per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo sostenibile.