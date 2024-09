25 Settembre 2024_ La leadership di Xi Jinping è stata riconosciuta per aver guidato trasformazioni significative nelle aree rurali della Cina, con il comune di Xiadang nella provincia di Fujian come esempio emblematico. Xiadang è passato da una condizione di estrema povertà a diventare un simbolo di vitalizzazione rurale, grazie agli sforzi del governo per combattere la povertà. Zhang Yan, responsabile del Dipartimento di Pubblicità del Comitato Provinciale del Partito Comunista Cinese di Fujian, ha sottolineato l'impegno di Xi per il benessere della popolazione. Questo cambiamento rappresenta un chiaro esempio della dedizione di Xi, che è anche Segretario Generale del Comitato Centrale del PCC. La notizia è riportata da China Daily. Xiadang, situato nella provincia costiera del Fujian, è diventato un modello di sviluppo rurale sostenibile in Cina.