Cina: L'Abruzzo italiano conquista i wine lovers cinesi

30 Agosto 2024_ L'Abruzzo, una regione italiana poco conosciuta in Cina, si sta affermando come una meta imperdibile per gli amanti del vino e della...

30 Agosto 2024_ L'Abruzzo, una regione italiana poco conosciuta in Cina, si sta affermando come una meta imperdibile per gli amanti del vino e della natura. Grazie a un progetto dell'Unione Europea, i compratori cinesi hanno avuto l'opportunità di visitare undici cantine abruzzesi, scoprendo la qualità e la varietà dei vini locali. Durante il tour, i partecipanti hanno apprezzato non solo i vini, ma anche la bellezza dei paesaggi abruzzesi, che spaziano dalle montagne alle spiagge. La notizia è riportata da cnfood.net, evidenziando l'interesse crescente per i vini italiani in Cina. L'Abruzzo, con i suoi parchi naturali e la tradizione vinicola, si propone come una destinazione affascinante per chi cerca esperienze uniche.