Cina: L'Alpenliebe italiana conquista il mercato cinese con dolcezza

28 Agosto 2024_ Il marchio italiano Alpenliebe, noto per le sue caramelle al latte, ha trovato un grande successo in Cina, dove è stato lanciato nel 1996. Le caramelle, che si ispirano alle Alpi, sono apprezzate per il loro gusto unico e il packaging accattivante, diventando un simbolo di dolcezza e romanticismo per i consumatori cinesi. La fusione tra l'italiana Perfetti e la storica azienda olandese Van Melle ha dato vita a uno dei più grandi produttori di dolciumi al mondo, con una vasta gamma di prodotti. La notizia è riportata da t0001.com, evidenziando come il marchio italiano continui a deliziare i palati in Cina, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi.