Cina: L'artista italiano Lucas Zanotto incanta Hong Kong con 'Join the Loop'

22 Luglio 2024_ L'artista italiano Lucas Zanotto ha inaugurato il suo primo evento artistico a Hong Kong, intitolato 'Join the Loop', che si terrà dal 19 luglio al 1 settembre 2024. L'evento, ospitato presso il centro commerciale Harbour City, combina arte e sport, trasformando l'area in un vivace parco giochi all'aperto. Le installazioni includono animazioni cicliche e personaggi colorati, tipici dello stile di Zanotto, che offrono un'esperienza sensoriale unica per i visitatori. Inoltre, Zanotto presenta una mostra personale presso la Harbour City Art Gallery, esponendo oltre 20 opere tra sculture, dipinti e creazioni digitali. Lo riporta ibicn.com. L'iniziativa ha attirato l'attenzione internazionale, sottolineando il crescente interesse per l'arte italiana in Asia.