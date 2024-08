Cina: L'artista Wu Keyang incanta Milano con la sua mostra internazionale

3 Agosto 2024_ L'artista cinese Wu Keyang ha recentemente concluso la sua seconda mostra internazionale presso la Garibaldi Gallery di Milano, un importante centro per l'arte e la moda in Italia. La mostra ha attirato l'attenzione di esperti d'arte e appassionati, tra cui il noto artista italiano Massimo Mazzone, che ha elogiato la profondità e la spiritualità delle opere di Wu. La rassegna ha messo in evidenza l'unione tra la tradizione artistica cinese e le influenze occidentali, creando un dialogo culturale significativo. La notizia è stata riportata da gmw.cn, sottolineando l'importanza di eventi che promuovono l'arte contemporanea e il dialogo interculturale tra Cina e Italia.