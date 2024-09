Cina: Lavazza espande la sua presenza con innovative collaborazioni

20 Settembre 2024_ Lavazza, il rinomato marchio di caffè italiano, sta ampliando la sua presenza nel mercato cinese attraverso una serie di collaborazioni creative. Il brand, noto per la sua qualità e innovazione, ha recentemente lanciato una linea di caffè in edizione limitata in collaborazione con Lamborghini, riscuotendo un grande successo tra i consumatori. Inoltre, Lavazza ha partecipato come sponsor al prestigioso Shanghai Masters, introducendo nuovi prodotti ispirati al mondo del tennis. Queste iniziative dimostrano l'impegno di Lavazza nel soddisfare le esigenze culturali e di consumo dei giovani cinesi, come riportato da jwview.com. Lavazza continua a esplorare nuove forme di collaborazione per sorprendere i consumatori cinesi e rafforzare la sua immagine di marchio innovativo e di qualità.