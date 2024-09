Cina: Lavazza espande la sua presenza con innovative collaborazioni

23 Settembre 2024_ Lavazza, il prestigioso marchio di caffè italiano, sta ampliando la sua presenza nel mercato cinese attraverso una serie di collaborazioni creative. Il brand, noto per la sua qualità e innovazione, ha unito le forze con Lamborghini per lanciare una linea di caffè in edizione limitata, che ha riscosso un grande successo tra i consumatori. Inoltre, Lavazza ha partecipato come sponsor al Rolex Shanghai Masters, introducendo nuovi prodotti ispirati al tennis, per attrarre il pubblico giovane. Queste iniziative dimostrano l'impegno di Lavazza nel soddisfare le esigenze culturali e di consumo dei cinesi, come riportato da www.globleb.com. Con queste strategie, Lavazza continua a consolidare la sua reputazione di leader nel settore del caffè, portando l'autenticità italiana in un mercato in rapida crescita.