11 Novembre 2024_ Il Dragon Pavilion Winery di Pechino ha accolto importanti leader europei, tra cui l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi e il senatore italiano Pier Ferdinando Casini, per un incontro sulla sostenibilità agricola e la produzione di vini di alta qualità. Durante la visita, i partecipanti hanno discusso pratiche di agricoltura biodinamica e il ruolo della Cina nel panorama globale del vino sostenibile. Questo incontro segna un importante scambio culturale, poiché segue la visita della proprietaria del Dragon Pavilion, Song Yan, in Italia, evidenziando i legami tra i due Paesi. La visita non solo riconosce la qualità dei vini cinesi, ma sottolinea anche l'importanza della Cina nel contesto della sostenibilità globale. La notizia è riportata da winechina.com. L'evento ha rappresentato un'opportunità per rafforzare le relazioni tra l'industria vinicola cinese e i leader europei, promuovendo un futuro sostenibile per il settore.