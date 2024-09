Cina: L'economia continua a espandersi, ma la ripresa è fragile

15 Settembre 2024_ L'economia cinese ha mostrato segni di espansione ad agosto, con un aumento delle vendite al dettaglio e della produzione industriale, ma gli analisti avvertono che la ripresa rimane fragile. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 10,2% nei primi otto mesi dell'anno, mentre la produzione industriale è aumentata del 4,5%. Tuttavia, gli investimenti in beni fissi sono diminuiti, in particolare nel settore delle infrastrutture e del mercato immobiliare. Gli esperti suggeriscono che il governo cinese deve adottare misure più aggressive per stimolare la crescita economica, come riportato da Sunday Morning Post. Le recenti politiche monetarie, tra cui il taglio dei tassi d'interesse, non sono state sufficienti a rafforzare la fiducia dei consumatori e degli investitori. La situazione economica attuale evidenzia la necessità di un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese per favorire la creazione di posti di lavoro e il consumo.