Cina: Li Qiang promuove lo sviluppo ecologico in Ningxia e Mongolia Interna

25 Ottobre 2024_ Il Premier cinese Li Qiang ha condotto una serie di ispezioni nelle province di Ningxia e Mongolia Interna dal 22 al 24 ottobre 2024, sottolineando l'importanza della protezione ambientale e della sicurezza energetica. Durante il suo tour, Li ha esortato a implementare le direttive del presidente Xi Jinping riguardo allo sviluppo ecologico, enfatizzando un approccio che favorisca la crescita verde e sostenibile. Ha anche evidenziato la necessità di sviluppare progetti chiave come il sistema di protezione forestale "Tre Nord" per garantire un supporto robusto allo sviluppo di alta qualità. Questo articolo è stato estratto e riassunto da caixin.com. Le province di Ningxia e Mongolia Interna sono regioni autonome della Cina, rispettivamente abitate da popolazioni Hui e Mongole, note per le loro risorse naturali e per le politiche di sviluppo ecologico.