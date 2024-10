Cina: Li Qiang sollecita l'attuazione di politiche economiche per stabilizzare il Paese

09 Ottobre 2024_ Il Premier cinese Li Qiang ha esortato a implementare rapidamente le politiche incrementali destinate a stabilizzare l'economia nazionale. Durante un incontro, ha sottolineato l'importanza di raggiungere gli obiettivi annuali fissati per il Paese. Li ha anche evidenziato la necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide economiche attuali. La sua dichiarazione riflette l'urgenza di misure efficaci in un contesto di incertezze economiche globali. Lo riporta Shanghai Daily. Le politiche economiche in Cina sono cruciali per sostenere la crescita in un periodo di transizione e per garantire la stabilità sociale.