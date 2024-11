Cina: Li Qiang sottolinea l'importanza del commercio internazionale al China International Import Expo

06 Novembre 2024_ Durante l'apertura del China International Import Expo, il Premier Li Qiang ha evidenziato la necessità di costruire relazioni commerciali più profonde per stimolare la crescita economica e i progressi tecnologici. Li ha descritto l'evento come una piattaforma fondamentale per promuovere il multilateralismo e la protezione del libero commercio. Ha inoltre esortato a mantenere un sistema economico e commerciale internazionale stabile, affrontando le sfide dello sviluppo globale. La notizia è riportata da China Daily. L'Expo, che si tiene a Shanghai, rappresenta un'importante occasione per le aziende di tutto il mondo di esplorare opportunità di mercato in Cina, una delle economie in più rapida crescita al mondo.