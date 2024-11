Cina: Li Xi incontra leader italiani per rafforzare i legami strategici

03 Novembre 2024_ Li Xi, alto funzionario del Partito Comunista Cinese, ha incontrato i leader italiani a Roma per celebrare il 20° anniversario della partnership strategica tra Cina e Italia. Durante la visita, Li ha discusso di cooperazione in settori come l'energia verde e la tecnologia digitale, sottolineando l'importanza di rafforzare i legami tra i due Paesi. Il presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, hanno partecipato agli incontri, evidenziando il ruolo cruciale dell'Italia come partner economico per la Cina. La notizia è stata riportata da globaltimes.cn. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra Cina e Italia, con l'obiettivo di affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la ripresa economica.