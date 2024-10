Cina: L'intelligenza artificiale trasforma il mercato del lavoro

16 Ottobre 2024_ L'emergere dell'intelligenza artificiale sta causando cambiamenti significativi nel mercato del lavoro in Cina. Gli esperti avvertono che i lavoratori devono aggiornare le proprie competenze per affrontare le nuove sfide e opportunità create dall'AI. Le aziende stanno investendo in programmi di formazione per aiutare i dipendenti ad adattarsi a questo panorama in evoluzione, essenziale per mantenere la competitività a livello globale. Questo cambiamento è visto come un passo cruciale per affrontare le sfide del futuro. La notizia è riportata da China Daily. L'attenzione verso la formazione e l'aggiornamento delle competenze è fondamentale in un contesto in cui l'AI sta rapidamente trasformando vari settori.