08 Settembre 2024_ Il governo cinese, sotto la guida di Xi Jinping, ha posto l'istruzione al centro della strategia per la modernizzazione e il rafforzamento del Paese. Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto significativi progressi nel settore educativo, mirando a trasformarsi da grande nazione educativa a potenza educativa. Durante una visita a una scuola, Xi ha sottolineato l'importanza di formare giovani talenti per sostenere la modernizzazione cinese. La fonte di queste informazioni è news.cn. L'istruzione è considerata un elemento cruciale per il progresso della società e per il rafforzamento della nazione, con un focus particolare sulla formazione di cittadini che sostengano il socialismo e il sistema politico cinese.