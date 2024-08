Cina: L'Italia promuove la cooperazione ecologica con Hainan

14 Agosto 2024_ Il 15 agosto 2024 segna il secondo Giorno Nazionale dell'Ecologia in Cina, con un focus sulla transizione verde dell'economia. Alessandro Bianchi, fondatore e direttore del sito italiano 'Rivoluzione', ha visitato la Riserva Naturale delle Mangrovie di Dongzhai e la Zona Dimostrativa a Zero Emissioni di Boao, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Italia e Cina in materia di sostenibilità. Bianchi ha evidenziato come le pratiche ecologiche di Hainan possano servire da modello per l'Italia e l'Unione Europea, incoraggiando scambi e collaborazioni nel campo della transizione ecologica. La notizia è stata riportata da news.cri.cn. Questo incontro rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra i due Paesi, promuovendo un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.