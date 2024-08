Cina: L'Italia si fa sentire nel quartiere italiano di Tianjin

01 Agosto 2024_ Il quartiere italiano di Tianjin, fondato nel 1902, sta vivendo un rinascimento culturale e turistico, attirando visitatori da tutto il mondo, compresi molti dall'Italia. Questo luogo unico, che conserva oltre 100 edifici in stile italiano, offre un'esperienza che mescola la cultura cinese con quella italiana, rendendolo un simbolo di integrazione culturale. Recentemente, turisti messicani hanno descritto Tianjin come un sogno, mentre ristoranti italiani come quello di Renato Pegolaro stanno vedendo un aumento significativo di clienti internazionali. La notizia è riportata da news.tjbh.com, evidenziando come il quartiere rappresenti un ponte tra le culture e un'importante attrazione turistica per la Cina. Con l'aumento del turismo e l'ottimizzazione delle politiche di visto, il quartiere italiano di Tianjin si sta affermando come una meta imperdibile per chi visita la Cina.