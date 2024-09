Cina: L'italiana Gruppo Grius vince il prestigioso 'Gold Award' nel settore delle finestre e facciate

27 Settembre 2024_ L'italiana Gruppo Grius ha trionfato al sesto 'Gold Award' del settore finestre e facciate, conquistando il premio 'Eccellenza Regionale' tra oltre 400 concorrenti in 24 province cinesi. Questo riconoscimento sottolinea l'eccezionale qualità dei suoi prodotti e la solidità del marchio, consolidando la sua influenza nel mercato della Cina meridionale. Gruppo Grius, attivo in Cina da 15 anni, ha realizzato importanti progetti come il Shenzhen Bay Cultural Plaza, dimostrando un impegno costante per l'innovazione e la sostenibilità. La notizia è stata riportata da alwindoor.com, evidenziando il crescente prestigio delle aziende italiane nel panorama internazionale. Il Gruppo Grius continua a promuovere soluzioni edilizie di alta qualità, contribuendo allo sviluppo di progetti residenziali e pubblici in Cina.