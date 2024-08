Cina: Lo zoo di Hongshan di Nanchino promuove la cura etica degli animali a Shanghai

19 Agosto 2024_ Lo zoo di Hongshan, situato a Nanchino, ha aperto un pop-up store presso il centro commerciale Joy City di Shanghai per sensibilizzare il pubblico sulla cura etica degli animali e sugli habitat naturali. L'iniziativa mira a educare i visitatori sull'importanza della conservazione e del rispetto per la fauna selvatica. Attraverso esposizioni e attività interattive, il progetto intende coinvolgere la comunità locale nella protezione degli animali e dei loro ambienti. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. Questo evento rappresenta un passo significativo per promuovere la consapevolezza ambientale in una delle città più popolose della Cina, contribuendo a un dialogo più ampio sulla sostenibilità e la responsabilità ecologica.