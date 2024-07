Cina: Loro Piana inaugura un nuovo store a Shanghai con un tocco di eleganza italiana

26 Luglio 2024_ Loro Piana ha recentemente aperto un nuovo boutique a Shanghai, situato al primo piano del Shanghai IFC Mall, presentando le collezioni autunno/inverno 2024 e 2025. L'evento ha visto la partecipazione di attori cinesi come Luo Jin e Zhang Jun Ning, che hanno indossato i capi della nuova linea. Il negozio, caratterizzato da un design che riflette la tradizione e l'innovazione del marchio italiano, offre un'ampia gamma di prodotti, dai capi d'abbigliamento agli accessori in pelle. La boutique si distingue per l'uso di materiali naturali e dettagli artigianali, sottolineando l'impegno di Loro Piana per l'eccellenza. La notizia è stata riportata da nowre.com. Questo nuovo spazio rappresenta un importante passo per Loro Piana nel rafforzare la sua presenza nel mercato cinese, unendo il lusso italiano con l'estetica contemporanea.